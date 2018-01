Startup usará tecnologia da Nasdaq para operar bitcoin - Link - Estadão

FOTO: Reuters/Adrees Latif FOTO: Reuters/Adrees Latif

BANGALORE – A Nasdaq OMX irá fornecer a uma startup a tecnologia necessária para rodar um câmbio de compra e venda de bitcoins e demais moedas virtuais. As informações são do Wall Street Journal.

A empresa Noble Markets, de Nova York, receberá o sistema de negociação X-stream da Nasdaq, usado por mais de 30 bolsas e mercados em todo o mundo, segundo o jornal. Além da ferramenta, a Nasdaq também irá fornecer suporte de marketing.

A processadora de pagamentos de bitcoin Coinbase, apoiada pela bolsa de New York, abriu um câmbio regulado nos Estados Unidos para negociação da moeda virtual no começo de 2015.

Lançadas em 2009, as moedas virtuais bitcoin permitem que as pessoas façam transações financeiras pela internet. A moeda está sob escrutínio dos reguladores nos EUA e na Europa, após uma série de escândalos, como o da falência do operador de câmbio Mt. Gox, do Japão, no ano passado.

