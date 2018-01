SXSW 2017: Palestras discutem futuro das novas tecnologias - Link - Estadão

REUTERS/Brian Snyder O festival de tecnologia SXSW debateu novas tecnologias

O SXSW Interactive - festival que trata de tecnologia, tendências e marketing - tem mais de mil atividades entre palestras, painéis, workshops, encontros de grupos com interesse comum e sessões de mentoria. E dentre todos esses formatos, um dos que mais me agrada é o Ignite, miniapresentações de cinco minutos cronometrados, cada uma com vinte slides que ficam na tela quinze segundos. Tudo bem rígido e para quem vai apresentar não deve ser das melhores experiências. Mas o formato é bom, dinâmico, dá a oportunidade para se conhecer iniciativas mais específicas e novos olhares sobre diversos assuntos.

Em uma hora de apresentações dez diferentes palestrantes falaram sobre o uso de inteligência artificial na saúde, os diferentes perfis dos usuários de redes sociais e suas visões sobre privacidade e diversos outros temas. O mais interessante deles era sobre como o uso excessivo das redes sociais aumenta a visibilidade de atentados cometidos pelos mais diferentes tipos de maníacos. A tese é de que parte do que esse tipo de criminoso busca é fazer ‘propaganda’ da sua causa, e que a dinâmica das redes sociais amplia e dá frequência ao assunto. Ao mesmo tempo, encoraja outros terroristas a levar adiante seus planos. A dinâmica faz todo sentido, embora a palestrante não tenha apresentado nenhuma pesquisa. Fica a questão para reflexão: numa vida hiperconectada onde as redes sociais são ao mesmo tempo o local onde as pessoas se informam e compartilham tudo o que veem, é possível reduzir a visibilidade desse tipo de crime e o alcance dessa ‘propaganda’ do mal?

Outras duas apresentações trataram dos usos e impactos da inteligência artificial nos negócios e na vida das pessoas. Shailesh Prakash, CTO do jornal americano The Washington Post, falou sobre como sua empresa tem usado a tecnologia para apoiar a redação e a área de branded content, que produz conteúdo de marca para os anunciantes. A estratégia do grupo de mídia foi desenvolver internamente ferramentas com funcionalidades específicas, todas elas bem sofisticadas. Em um novo formato utilizado para avaliar reportagens publicadas na web, o Washington Post reúne pageviews, tempo gasto na leitura da notícia e quantidade de compartilhamento em redes sociais para gerar um índice final e dar mais subsídio aos editores. As ferramentas de gerenciamento de branded content utilizam algoritmos que identificam e testam automaticamente a performance de cada texto, alterando inclusive o título de acordo com o perfil do usuário. E o Washington Post vende todo esse tecnologia no modelo Saas. Tempos modernos.

Numa discussão bastante diferente conduzida por Aaron Perzanowski, professor de direito da Case Western Reserve Univesity, o tema foi propriedade em tempos de internet das coisas. A grande questão do painel foi até onde somos proprietários dos produtos com tecnologia embarcada que possuímos hoje? E até onde vai nossa liberdade de fazer o que quisermos com o que compramos. Os exemplos foram diversos e a discussão girou entre propriedade intelectual, direito à privacidade e segurança. Como em diversos outros painéis, as questões estão em aberto, sem respostas definitivas dada a velocidade com que a tecnologia evolui e impacta a vida de todos.

*É diretor de marketing do Estadã