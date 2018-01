SXSW 2017: Realidade virtual e drones ganham espaço no festival - Link - Estadão

REUTERS/Brian Snyder No festival SXSW, público experimentou novas realidades com a discussão sobre o crescimento da realidade virtual

Mais uma edição do South by Southwest chega ao fim. Foram mais de mil sessões e um público estimado de quarenta mil pessoas, apenas no SXSW Interactive (os números oficiais ainda não foram divulgados). Palestrantes com as mais variadas experiências e visões falaram sobre tecnologia e como ela impacta a vida de pessoas, empresas e governos. E as mudanças são cada vez maiores. É interessante acompanhar novos temas e a evolução dos que já haviam sido apresentados nas edições anteriores do encontro. Listei abaixo o que mais me chamou a atenção.

Realidade virtual: se na edição de 2016 o assunto tinha tom de novidade, com muita gente falando sobre mas pouca produção de conteúdo, é impressionante ver a quantidade filmes de alta qualidade produzidos. Marcas de destaque em diferentes segmentos começam a explorar uma tecnologia que ainda vai evoluir muito. O Cirque du Soleil é uma delas. A experiência de estar sentado numa poltrona com os artistas apresentando o espetáculo ao seu redor e somente para você é marcante (e um pouco assustadora). Produtores de conteúdo apresentam seu portfólio em aplicativos como Within, Jaunt VR e Inception VR. Recomendo baixar e acompanhar o que está sendo feito. Uma outra produção espetacular, que começa a explorar a interação entre duas pessoas em um mesmo ambiente de realidade virtual, foi apresentada pela produtora Within. Numa jornada por um ambiente gerado em CGI, dois participantes conversam entre si e vivem três minutos uma jornada divertidíssima por um mundo colorido, começando como formas de vida aquáticas que se tornam dinossauros, depois macacos, seres humanos e terminam como robôs numa rave em RV. Ainda assim e apesar de todos os investimentos continua a dúvida se a tecnologia é mais um modismo ou algo que veio para ficar.

Inteligência artificial: o tema fez parte de toda a programação e foi muito debatido. Nesse caso não há dúvida de que a tecnologia já é uma realidade. A principal questão é como ela vai evoluir e quais os impactos positivos e negativos pode gerar. Educação, saúde e transportes são três das áreas que devem ser revolucionadas com o uso de IA. E as grandes discussões sobre o tema não são sobre bits e bites e sim sobre segurança, ética e legislação.

Drones: esse é um exemplo de um produto que teve pouco destaque na edição anterior do SXSW e que surgiu com força esse ano. Do uso militar às diversas possibilidades de utilização em filmes, essa é outra tecnologia que veio para ficar. Como todas as outras, os drones se beneficiam dos avanços na inteligência artificial e na miniaturização.

Igualdade: outro tema bastante debatido em diferentes formatos. Se por um lado a questão sobre como a tecnologia pode reduzir todos os formatos de desigualdade é algo esperado nesse tipo de evento por outro causou um pouco de surpresa a afirmação de uma entidade americana chamada Change Catalyst de de que as próprias empresas de tecnologia não são um bom exemplo de diversidade.

Política, redes sociais e fake news: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma espécie de patrocinador desses assuntos. Ele foi lembrado como alguém que soube usar muito bem as redes sociais durante sua campanha, principalmente para moldar seu discurso ao que eleitores de diferentes perfis queriam ouvir. Foi também beneficiado por notícias falsas, nome que ele insiste em usar ao mencionar ícones do jornalismo americano como The New York Times, Washington post e CNN.

*É diretor de marketing do Estadão