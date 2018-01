Tatuagem que monitora exposição ao Sol será lançada no Brasil em agosto - Link - Estadão

NYT

O My UV Patch – um adesivo para pele que mede e monitora a exposição aos raios ultravioleta (UV) – será lançado no Brasil em agosto. Desenvolvido para marca francesa La Roche-Posay, uma divisão da empresa de cosmético L’Oreal, o dispositivo contém corantes fotoativos que levam em consideração o tom de pele e mudam de cor quando a pessoa fica exposta a raios UV para indicar diferentes níveis de exposição ao sol.

Para saber o quanto de dano a luz solar causou sobre determinada região do corpo, basta escanear o adesivo com a câmera do smartphone por meio de um aplicativo. Além disso, o app vai oferecer sugestões sobre como se proteger e cuidar melhor da pele.

“Novas tecnologias têm o potencial de modificar completamente a forma de monitorar a exposição da pele a vários fatores externos, incluindo UV”, diz o vice-presidente global da Incubadora Tecnológica da L’Oréal, Guive Balooch.

De acordo com a empresa, o intuito do dispositivo inteligente é conscientizar a população sobre da riscos à exposição solar, um dos principais fatores de incidência de câncer de pele. O adesivo pode ser usado ao longo de três a cinco dias – depois do período, ele para de funcionar e precisa ser substituído.

A L’Oreal ainda não divulgou quanto a tatuagem inteligente vai custar no Brasil. Nos Estados Unidos, o produto será distribuído gratuitamente para as pessoas.