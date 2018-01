Tecnologia fará carros 'conversarem' com lâmpadas - Link - Estadão

Divulgação Para Barros, empresas não querem integração

Se a popularização da internet encurtou as distâncias entre as pessoas, a internet das coisas poderá facilitar o convívio entre os mais diversos dispositivos. No mundo ideal do futuro, os carros poderão avisar as lâmpadas da sua casa para que estejam acesas quando você estacionar.

Mas esse futuro completamente integrado ainda representa um desafio para os engenheiros e desenvolvedores de hoje. No mundo atual, cada dispositivo ainda se comunica à sua maneira, usando protocolos e frequências diferentes, o que dificulta a “conversa” entre as máquinas.

Foi pensando nisso que a equipe de internet das coisas do Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife (Cesar) decidiu criar uma nova plataforma que funciona como um tradutor universal para qualquer dispositivo de internet das coisas, seja ele um carro sem motorista ou uma lâmpada.

“O grande valor da internet das coisas só se mostrará quando tudo estiver conectado”, diz Tiago Barros, líder de pesquisas em internet das coisas do Cesar. “Mas as empresas não se esforçam para isso, pois querem impedir que os clientes usem dispositivos de outras marcas simultaneamente.”

Padrão. Para resolver o problema, a equipe do centro desenvolveu uma solução de código aberto, o que permite que a plataforma desenvolvida possa ser melhorada ou modificada por qualquer desenvolvedor, no Brasil ou no mundo. “A tecnologia pode continuar a evoluir sem depender do Cesar”, diz o pesquisador.

Até o momento, o projeto já envolveu a participação de pelo menos 25 pessoas. A empresa não pretende vender a plataforma, mas busca parceiros para ajudar a aumentar rapidamente o número de dispositivos compatíveis.

Na primeira fase do projeto, o foco está em incorporar lâmpadas, sensores e outros dispositivos com alcance de poucos metros. Depois, o foco serão dispositivos com alcance maior, como semáforos e carros conectados, além de tecnologias industriais.