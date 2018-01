Tecnologia que simula estruturas é lançada oficialmente no Brasil - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Mola Structural Model — projeto que figura dentre as principais campanhas de financiamento coletivo do País — foi lançado oficialmente ontem, 10. Após passar mais de um ano desenvolvendo a tecnologia, o criador Márcio Sequeira de Oliveira realizou a distribuição dos kits com as peças e o manual do Mola para pessoas que contribuíram com doações durante a captação de recursos. Para o público em geral, o kit deverá começar a ser vendido em dezembro.

O Projeto Mola ficou conhecido em 2014, quando a ideia foi lançada no site brasileiro de financiamento coletivo Catarse. Márcio, inicialmente, queria arrecadar R$ 50 mil para conseguir colocar o sistema de reprodução de estruturas em prática. Tudo isso no prazo de 45 dias. Se não arrecadasse, todo o dinheiro da doação voltaria para os usuário e Márcio teria achar um outra maneira de financiar seu projeto. Em apenas três dias, porém, o paraense conseguiu superar a meta inicial e, ao final dos 45 dias, o Mola chegou a marca de R$ 600 mil. Ela acabou se firmando como a campanha com maior arrecadação da história do Catarse — o site de financiamento do Brasil que mais obteve doações — e foi a primeira a ultrapassar a marca de R$ 500 mil de arrecadação.

Tudo isso, obviamente, é justificado. A ideia do Mola foi extremamente bem recebida por engenheiros, arquitetos e usuários comuns. Afinal, é algo inovador: uma espécie de maquete feita com imãs e molas e que consegue registrar, com perfeição, possíveis deformações que a estrutura pode vir a sofrer. “É um modelo físico para ver e sentir as estruturas”, definiu Márcio durante o evento. No vídeo abaixo, é possível compreender um pouco mais o funcionamento da tecnologia

O futuro do Mola, aliás, é promissor. Além de ter um grande público de apoiadores — que estão em mais de 30 países —, a tecnologia deverá ser utilizada por profissionais do ramo e até mesmo por universidades estrangeiras.