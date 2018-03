Reuters/Steve Marcus O Concept-i, em exposição em Las Vegas, no início de 2017

A montadora Toyota anunciou nesta sexta-feira, 2, que vai investir mais de US$ 2,8 bilhões para desenvolver software para carros autônomos. A companhia se juntou às fornecedoras do grupo, as também japonesas Denso e Aisin Seiki, para criar uma nova empresa que já possui 300 funcionários e pretende crescer para uma equipe de mil pessoas dedicadas à nova tecnologia.

A Toyota será dona de 90% da empresa e a Denso e a Aisin terão 5% cada uma. "A missão da companhia é acelerar o desenvolvimento de software de uma forma mais efetiva e disruptiva e vai aumentar a capacidade da Toyota por meio da contratação de engenheiros de software de classe mundial", afirmou o presidente da nova empresa, James Kuffner.

O anúncio faz parte da onda de esforços da montadora para competir no movimentado mercado de carros sem motorista, disputado tanto com outras fabricantes de carros, como Ford e Volvo, como com empresas de tecnologia, como Google e Uber. No passado, a Toyota anunciou que pretende iniciar testes em 2020 de um modelo de veículo autônomo para comportar lojas móveis, além de ter anunciado desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial.