Facebook agora permite transferir dinheiro para outros países - Link - Estadão

A TransferWise lançou novo serviço que permite aos usuários enviar dinheiro internacionalmente pelo aplicativo de chat do Facebook, num momento em que a concorrência entre as plataformas de pagamentos digitais se intensifica.

Com sede em Londres, a startup informou nesta terça-feira, 21, que desenvolveu um chatbot no messenger do Facebook, podendo ajudar os usuários a se comunicar com empresas e realizar tarefas como compras online.

O chatbot da TransferWise permite aos clientes enviar dinheiro para amigos e familiares de e para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Europa a partir do messenger da rede social. Também pode ser usado para alertas sobre cotações de câmbio.

O Facebook autoriza usuários a enviar recursos internamente nos EUA por meio do aplicativo de mensagens, mas ainda não lançou um serviço similar internacionalmente. A TransferWise afirma que será a primeira a permitir a realização de transferências internacionais inteiramente pelo messenger.

Em abril, a rede social abriu o aplicativo de mensagens para desenvolvedores de aplicativos criarem chatbots, em um esforço para expandir seu alcance em serviços e transações corporativas.

Uma das fintechs mais conhecidas da Europa, a TransferWise foi lançada em 2011 pelos amigos Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann, que se frustravam com as tarifas elevadas cobradas pelos bancos para transferências internacionais.

A empresa, agora avaliada em mais de US$ 1 bilhão, é apoiada por vários investidores de alto perfil, incluindo o fundo de venture capital do Vale do Silício, Andreessen Horowitz, o fundador do Virgin Group, Richard Branson, e os co-fundadores do PayPal, Max Levchin e Peter Thiel, por meio de seu fundo Valar Ventures.

A TransferWise movimenta todo mês cerca de US$ 1 bilhão por meio de seu site em transferências para mais de 50 países.