Uber expande testes com carros sem motorista nos EUA - Link - Estadão

Os carros autônomos do aplicativo de carona paga Uber começaram a circular na cidade norte-americana de São Francisco nesta quarta-feira, 14. Com a nova cidade, a empresa expande os testes da empresa com carros sem motoristas, que começaram em Pittsburgh, em setembro deste ano. O Uber não divulga quantos automóveis sem motorista estão circulando pela cidade da Califórnia, mas já é possível escolher usar um UberX autônomo por meio do aplicativo em qualquer viagem.

Fruto de uma parceria com a fabricante sueca Volvo, os carros sem motoristas do serviço de transportes são do modelo XC90 — uma imponente e poderosa picape. Para garantir a segurança na fase inicial e para cumprir uma legislação do Departamento de Veículos Automotores -- equivalente ao Detran na Califórnia, um motorista credenciado ao Uber ficará atrás do volante o tempo todo, podendo assumir o controle do veículo a qualquer instante.

"Há uma controvérsia sobre a necessidade de precisarmos ou não de uma autorização para colocar em circulação carros autônomos em São Francisco, mas acredito que não", afirmou o diretor do grupo de tecnologias avançadas do Uber em uma publicação no blog oficial da empresa. "No entanto, ainda estamos em fases iniciais e nossos carros não estão prontos para sair por aí sem uma pessoa para que controle o carro."

Em São Francisco, ao contrário de Pittsburgh, vários desafios serão encontrados, como bicicletas, ladeiras e vias extremamente estreitas e sinuosas. Será um bom teste, segundo o Uber, para levar os carros para outros lugares e, principalmente, validar o sistema de carros autônomos.

Mercado. Além do Uber, outras empresas já apostam no segmento. O Google, por exemplo, já investe na tecnologia há cerca de sete anos e anunciou ontem que o projeto se tornará uma empresa especializada em carros autônomos. Fabricantes tradicionais, como a GM e a BMW, também veem no segmento uma opção para inovar no setor de transportes. "O futuro dos transportes será uma mistura de condutores humanos e veículos que dirigem por conta”, afirmou o Uber, por meio do post oficial.