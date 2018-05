Uber A Pickard Chilton e Arup apresentou o “Sky Tower”, um conceito composto por módulos, que podem ser usados tanto na vertical quanto na horizontal. Um módulo permite 180 pousos e decolagens por hora.

O Uber, empresa de aplicativo de caronas, apresentou as primeiras ideias de seus "skyports", os projetos de infraestrutura para o funcionamento do UberAir o carro voador da companhia feito em parceria com a Nasa e a Embraer. Seis grandes empresas de arquitetura e engenharia estão envolvidas no trabalho, cada delas foi uma responsável por um conceito diferente. O anúncio foi feito na segunda conferência anual do Uber, na última terça-feira, 8, mesmo evento que mostrou detalhes sobre o funcionamento do UberAir.

A ideia é que os skyports sejam construídos em locais movimentados, como estádios ou teatros, e que tenham capacidade para transportar mais de 4 mil pessoas por hora. Além disso, segundo o Uber, os projetos atenderão às exigências ambientais e de ruído, para evitar incômodos na vizinhança.

O plano da empresa de transportes compartilhados é tornar o Uber Air realidade até 2023, e os aeroportos são parte essencial do processo. “Embora o UberAir possa parecer um sonho distante, ele está mais perto do que você pensa e a infraestrutura urbana precisa começar a evoluir agora para poder acompanhar”, disse John Badalamenti, diretor de design da Uber para programas avançados e aviação.