Uber vai aceitar pagamento em dinheiro em algumas cidades do Brasil - Link - Estadão

Rafael Arbex / ESTADAO De acordo com o Uber, 60% das pessoas no Nordeste que fazem dowload do app não concluem o cadastro

A partir de segunda-feira, 11, o Uber aceitará que as corridas sejam pagas em dinheiro nas cidades de Fortaleza, Recife e Salvador, onde o serviço de carona remunerada já está disponível. A mudança se deve a uma estratégia da companhia para aumentar sua base de clientes na região Nordeste. É a primeira vez que a empresa vai ativar a opção de pagamento, que já está disponível em outros países, no Brasil.

A medida faz parte da estratégia do Uber para aumentar seu alcance no Nordeste. De acordo com a empresa, 60% das pessoas das três capitais nordestinas que baixam o aplicativo não conseguem concluir o cadastro – seja por não ter cartão de crédito ou por informar um número inválido. Para utilizar o serviço, o usuário precisa cadastrar um cartão para que o valor das corridas seja debitado automaticamente.

A empresa informa que a taxa cobrada dos motoristas a cada corrida – o equivalente a 25% do valor das corridas no UberX e 20% no UberBlack – continuará a mesma quando o pagamento for realizado em dinheiro. A diferença é que a empresa vai debitar o valor do motorista do total repassado em outras corridas pagar com cartão de crédito.

Para os passageiros que querem pagar em dinheiro, é preciso acessar, no aplicativo, a opção "Pagamento" no menu principal e selecionar a opção "Dinheiro". Quando o passageiro chegar ao destino, o preço da viagem vai aparecer na tela do smartphone. Em seguinda, basta pagar o valor diretamente para o motorista. Após o percurso, ainda é possível avaliar a viagem.

A Uber não divulga a quantidade de motoristas na região Nordeste, mas segundo dados divulgados pela empresa em fevereiro, no País o número é de 10 mil. A empresa não revela o número de usuários cadastrados no aplicativo no País.