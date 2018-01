Vendas de óculos de realidade virtual devem chegar a 100 milhões de unidades até 2021 - Link - Estadão

Kim Kyung-Hoon / Reuters Junpei Sasaki, um jogador, posa para uma foto enquanto joga "Hado", em Tóquio, no Japão

As vendas de óculos de realidade virtual e aumentada devem superar a marca de 100 milhões de unidades até 2021, de acordo com novo estudo da consultoria IDC. O número é dez vezes superior ao registrado globalmente no ano passado, quando 10 milhões de óculos de realidade virtual foram vendidos.

De acordo com a consultoria, os óculos de realidade virtuais que funcionam com um smartphone acoplado, como o Gear VR, são os modelos mais populares, graças a seu preço mais acessível. Na segunda metade de 2016, o volume de vendas se multiplicou por três, com o lançamento de diversos óculos de realidade virtual, como PlayStation VR, HTC Vive e o Oculus Rift.

"Entre os próximos seis meses e 18 meses, o mercado de realidade virtual será estimulado por fabricantes de PCs que, em conjunto com a Microsoft, vão introduzir óculos no mercado", disse o analista de pesquisa sênior da IDC, Jitesh Ubrani. "Ao requerer menores configurações de hardware nos PCs, o preço dos óculos vai cair e a realidade virtual será mais acessível do que nunca. A introdução de novas tecnologias de monitoramento de movimentos do corpo e das mãos vão ajudar a misturar mais o real e o virtual."

Realidade aumentada. De acordo com a IDC, a realidade aumentada -- tecnologia que permite usar dispositivos para ver objetos virtuais sobrepostos ao ambiente real -- ainda está atrás da realidade virtual. Ainda assim, a consultoria aponta que acredita que, no futuro, a realidade aumentada deve ter um impacto muito maior na indústria do que a realidade virtual.

"Está claro que a realidade aumentada é a principal tecnologia, quando olhamos para o mercado de realidade virtual e realidade aumentada combinados", disse o vice-presidente da IDC, Ryan Reith. "Acreditamos que muitos empregos na indústria serão transformados pelo uso de realidade aumentada nos próximos cinco anos, o que traz muitas oportunidades para a criação de óculos dedicados para realidade aumentada."