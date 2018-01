Visa vai verificar compras com geolocalização - Link - Estadão

Divulgação

A Visa vai lançar uma nova tecnologia que utiliza a geolocalização do smartphone para confirmar se o dono do cartão está no local onde ocorreu a transação.

A informação foi anunciada pelo chefe global de pesquisa e desenvolvimento da Visa, Mark Jamison, durante a Campus Party.

Chamada de confirmação por localização móvel (MLC, na sigla em inglês), a ferramenta está disponível no Brasil, mas depende do interesse de bancos locais em integrá-la aos aplicativos para acesso ao banco no celular. Segundo a Visa, um grande banco brasileiro já negocia o uso de MLC no País.

Depois da integração, quando uma pessoa pagar por um produto em uma loja física, a Visa vai cruzar a localização da loja com a do smartphone do cliente. Se o sistema constatar, que a compra foi feita em local distante, a transação não será aprovada.

Na prática, isso pode eliminar, por exemplo, a necessidade de avisar ao banco sobre viagens ao exterior. Além disso, a taxa de rejeição de transações por suspeita de fraude deve cair.

“Os consumidores estão migrando para pagamentos móveis. Eles é que vão decidir quais meios de pagamento vão prevalecer. Por isso, temos de oferecer todas as formas possíveis”, disse Jamison.

A criação de novas tecnologias para autenticar transações é crucial para a Visa. A empresa intermediou 89 bilhões de transações no ano passado em todo o mundo – um volume que chegou a US$ 4,9 trilhões. Na América Latina, a empresa processou 10,6 bilhões de solicitações de pagamento, no valor de mais de US$ 376 bilhões.

Sem cartão. Grandes empresas de tecnologia estão de olho no mercado de pagamentos móveis. Apple, Samsung e Google estão investindo em novos meios que podem eliminar, de vez, a necessidade de carregar cartões. Por meio de tecnologias como NFC e um aplicativo dedicado, por exemplo, é possível aproximar smartphone de um terminal credenciado para pagar por uma compra.

Para o vice-presidente de produtos da Visa no Brasil, Percival Jatobá, o Brasil é um dos principais mercados para pagamentos móveis. “O comércio precisa estar preparado para receber este tipo de transação”, disse. Segundo o executivo, o Brasil já tem mais de 2,5 milhões de terminais preparados.