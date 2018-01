Waymo lança serviço de carona sem motorista nos EUA - Link - Estadão

Caitlin O'Hara/NYT Van sem motorista da Waymo presta serviço de carona em Phoenix

A Waymo, divisão de carros sem motorista do Google, lançou um novo serviço de carona para o público na cidade de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. A grande novidade é que o serviço, que usará vans equipadas com o sistema de direção autônoma, vão circular sem supervisão de um engenheiro no banco de motorista na cidade.

O anúncio foi feito pelo presidente executivo da Waymo, John Krefcik, em uma conferência durante a Web Summit, evento de tecnologia realizado nesta semana em Lisboa, Portugal.

O anúncio de Krefcik representa um grande avanço para os carros sem motoristas. Apesar de outras empresas, como Uber, estarem testando carros sem motoristas com o público geral, os carros ainda são supervisionados de perto por engenheiros. Além de monitorarem o desempenho do sistema autônomo, eles ficam atentos para assumir o controle do veículo em caso de falha.

De acordo com a Waymo, os passageiros serão transportados em uma van do modelo Pacifica, fabricada pela Fiat Chrysler, adaptada para funcionar com a tecnologia de direção autônoma da companhia. A princípio, os passageiros serão acompanhados no banco de trás por um empregado da Waymo, mas eventualmente poderão ser transportados sozinhos pela van autônoma.

O serviço será gratuito no início, mas a empresa pretende começar a cobrar pelas corridas em algum momento no futuro. Os primeiros a participar do teste serão aqueles que já participaram o projeto piloto em Phoenix nos últimos meses.