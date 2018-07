O site Business Insider abriu um concurso em que sugeria para seus leitores pensar em resolver “o problema do pênis do Chatroulette“. O problema é tão simples quanto sua descrição: uma vez que o programa funciona como uma roleta russa de chats com webcam, acionando aleatoriamente pessoas pelo mundo para conversar em vídeo umas com as outras, a imagem mais vista por seus milhões de usuários é a de homens filmando os próprios bilaus.

A melhor solução para esse inconveniente problema (tão bem retratado no episódio You Have 0 Friends do South Park, veja no vídeo acima) foi enviada por um gerente de projetos do Missouri, nos EUA, chamado John Spyer. Ele sugere:

“Nenhuma das pessoas que eu encontrei no Chatroulette com seus pênis para fora mostravam seus rostos. Portanto, basta usar um scanner de reconhecimento facial entre as câmeras antes que a conexão seja estabelecida. Se não houver um rosto do outro lado, a imagem pode ser pixelada antes de ser transmitida”.

Grande ideia, Spyer. A descrição mais detalhada para a solução pode ser lida (em inglês) no site Business Insider.