Daqui a pouco estou ao vivo no Rádio Blog, da Rádio Eldorado, para falar das novidades do Link da semana que vem. O Rádio Blog, apresentado pelo Fabião Lima e pela Alê Lops, vai ao ar de segunda a sexta, das 17h às 19h30, tanto na rádio FM (92,9) quanto online (via Território Eldorado). Chego mais para o final do programa, mas sintonize desde já.