Caro Steve,

Você não gosta que as pessoas olhem para vaginas em um tablet batizado com um nome de produto de higiene feminina? Algo não cheira bem… Sinceramente,

Caras que gostam de pornografia

PS – Se você acha que a pornografia é demais, mande seus vídeos favoritos para sjobs@apple.com

O grupo Freedom From Porn não gostou da veemência com que o dono da Apple vem tratado a pornografia e resolveu fazer um protesto no coração dos eventos da empresa, o centro Moscone, em San Francisco, onde foram apresentados ao mundo o iPhone, o Macbook Air e o iPad.