Na’vril Lavigne

Avatar já passou (quem dera) mas os ecos da febre azul continuam: um bom exemplo é o Flickr do norte-americano Robert Paulson, que passa horas no Photoshop transformando personalidades em habitantes de Pandora, o mundo alienígena do filme de James Cameron. Olha só:

E no vídeo abaixo, ele mostra como transformar Ellen Page (a protagonista do filme Juno) em uma Na’vi azulada:

Haja tempo livre!