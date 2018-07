O dia da mentira digital já é um clássico – todo mundo se aproveita das novidades cada vez mais impressionantes que são lançadas diariamente para inventar produtos que não existem ou contar notícias impossíveis de acontecer. O Google é mestre neste assunto – até lançou seu Gmail num primeiro de abril para confundir as pessoas. Mas ao ser comparado com a loja online ThinkGeek, o maior site do mundo é um mero amador. Olha as mentiras que o pessoal da loja contou esse ano – e em anos passados:



Que tal esse capacete para jogar Wii?



Esse conversor transforma fitas Betamax em HD-DVDs.



Tem esse sistema de tatuagens que permite que a tinta mude de posição – e a tatu, de formato – de acordo com o seu humor.



Esse forninho só precisa do PC para esquentar a comida.



O dock de iPad transforma o novo aparelho da Apple num minifiperama.



Tem essa tabela periódica de luxo, com os átomos originais dentro das caixinhas.



E essa extensão de fio wireless?



Esse case modificado pode funcionar como lar para seu hamster.



Que tal pegar um bronze à base da energia via USB?



Essa camiseta toca a trilha sonora da sua vida para quem quiser ouvir.



Tem também esse jogo para Wii que é bom para quem é ruim de mira no banheiro.



Dá para fazer fondue através do computador.



E essa pedra de estimação? É ligada via UBS!



Esse porta-retratos digital é bom para quem não tem amigos mas quer dizer que viaja muito.



Cereal com cafeína?



Esse ursinho grava os segredos que seu filho disser para ele.



Para que se preocupar em destruir seus documentos se você já pode fazer isso assim que imprimi-los?



Duvido você conseguir sair de casa com uma tranca dessas.



E esse Pong para executivos? As reuniões nunca mais serão as mesmas!



Acaba com a sua fome usando um controle remoto.



Preguiça nunca mais: ligado à sua conta bancária, esse despertador faz transferências para empresas que você odeia toda vez que você aperta o botão de “soneca”.



Já esse outro veio direto da Iniciativa Dharma.



Ainda tem o maior carrinho de controle remoto do mundo!



P2P ao vivo – é só transferir suas músicas de um iPod para outro com esse acessório.



Quer saber se ela está grávida? Basta plugar esse aparelho à entrada USB do computador.



A frase nesta camiseta foi criptografada pela agência nacional de segurança dos EUA. Só eles sabem o que está escrito nela.



E esse é original: o capacete do maior caçador de recompensas da Galáxia, Boba Fett.

As piadas continuam (em inglês) no link relacionado a cada produto. Mas não se empolgue: ao clicar para comprar qualquer um deles, o site lhe lembrará que você caiu numa pegadinha.