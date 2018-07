E por falar no sistema operacional de Bill Gates, a maioria das pessoas que usa computador há mais de dez anos deve lembrar-se desse som:

A música de abertura do Windows 95 é de ninguém menos que Brian Eno, o renomado compositor e produtor que inventou a música ambient e ajudou bandas como Talking Heads e U2 a descobrir seu tipo de som. Em uma entrevista em 1996 ao jornal San Francisco Chronicle, ele contou como foi criar a música-tema do sistema operacional:

“A ideia apareceu quando eu estava completamente sem ideias. Estava trabalhando com minha própria música e estava meio perdido, na verdade. E eu realmente gosto de quando alguém chega e diz: “Eis um problema específico – resolva-o”.

A mensagem da agência dizia “queremos uma peça musical que seja inspirada, universal, blá-blá-blá, otimista, futurista, sentimental, emocional” e mais uma lista imensa de adjetivos, terminando com “e deve ter 3 1/4 segundos de duração”.

Eu achei isso tão engraçado e um pensamento tão impressionante para se tentar transformar em música. É como fazer uma joia minúscula.

Na verdade, compus 84 temas. Eu me perdi completamente neste mundo de pedacinhos minúsculos de música. Tornei-me tão sensível a microssegundos no fim deste trabalho que isso entrou na minha própria obra. E quando eu terminei esse trabalho e voltei para as composições de três minutos, parecia que tinha oceanos de tempo.”