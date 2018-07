Enquanto pilotava a Enterprise na clássica série de TV Jornada nas Estrelas na pele do Capitão Kirk, o ator William Shatner tentou entrar para o mundo da música com o disco The Transformed Man, de 1968, em que regravava clássicos da música pop de uma forma, er… “shakespereana”. O resultado rendeu pérolas como esta abaixo, cantada em uma premiação de ficção científica em 1978:

Ou esta versão para “It Was a Very Good Year”, imortalizada pelo Sinatra:

E ainda tem essa, dos Beatles, retirada do disco original:

De lá até hoje, Shatner recuperou sua glória no papel que lhe tornou conhecido, depois de passar quase todos os anos 70 sem grandes atuações, sendo preciso que o filme de Jornada nas Estrelas o resgatasse do limbo dos atores, em 1979. Mas ele não se arrepende desta fase – e nos anos 90 até revisitou esse período, cantando músicas do Eminem e do Pulp:

A novidade é que ele voltou ao microfone esta semana, cantando a imprópria “F***You”, de Cee-Lo Green, na TV aberta americana, só para ter o prazer de falar um palavrão ao vivo. Veja só: