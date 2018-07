O que a Helô esqueceu de contar em sua invasão no meu blog é que a gente estreia esta semana um novo blog no Link (o Nhom, sobre bichos, que, como eu explico no post de abertura, é a publicação de vídeos e fotos de animais online é uma espécie de tabula rasa da web 2.0) e que exibimos, em nossa capa, uma releitura do clássico Keyboard Cat feita pelo genial Cersibon, um dos grandes autores da internet brasileira. A ideia original da capa era exibir apenas o gato tocando teclado do vídeo que virou hit ano passado, mas começamos a cogitar a possibilidade de termos este mesmo bichano refeito por algum brasileiro de traço pessoalíssimo e depois de descartarmos nomes como Romero Britto e Maurício de Sousa, chegamos ao surrealismo paintbrush carioca desta série de cartuns nonsense de um autor que prefere permanecer-se anônimo. Eis o original que ele nos enviou:

E assim ficou a nossa capa de segunda-feira.

Demais.