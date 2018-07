A abundância nos causa dúvida – e com tantas opções de tipos de letras para escolhermos hoje em dia, como saber que fonte é melhor para determinada situação? O designer dinamarquês Julian Hansen bolou o fluxograma “So You Need a Typeface”, abaixo, em inglês. Clique para ampliar:

O infográfico pode ser encomendado em forma de poster aqui e foi uma dica do Brainstorm9.