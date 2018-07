Eu sempre ouvi falar de matérias que surgiram de títulos, mas nunca tinha vivido isso. Até ontem. Tudo começou há meses, quando, enquanto debatia com o Matias o título de uma matéria sobre mouse e teclado, rolou essa conversa. Como vocês poderão notar, o processo de edição do Link é muito empolgante, de maneira que há palavras inapropriadas, substuídas, aqui, por asteriscos.

eu: O GATO SUBIU NO TECLADO. Como ninguém falou isso ainda?

Alexandre: C*****A

eu: P****A

Alexandre: AHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA F***A

eu: E agora? Pô, o Keyboard Cat é total o gato subiu no teclado…. E AGORA?

Alexandre: O título é esse, né? F***a

eu: Mas não tem nada a ver!

Alexandre: Mas tem que ter. TEM QUE TER.

eu: AAAAAAAAAAAAAAAA. Mas não tem.

Alexandre: Vai ter. Calma.

eu: E se a gente inventar outra pauta com o Keyboard Cat em que tudo isso faça sentido e fazer outra coisa com essa pauta? Tipo: Por que gatos? Eu acho que isso rende uma matéria engraçada. E aí a gente usa isso

Alexandre: Olha… Dá pra falar com o dono do Keyboard Cat.

eu: Tem LOLCats, Keyboard Cat, Ceiling Cat… Nunca é dog. É so cat.

eu: é uma matéria que marca o início do NHOM

Alexandre: F***a

eu: Tá tudo aqui na minha cabeça já: a tese, as fontes, o titulo (dãr), o lide, tudo.

1. existem mais donos de gatos do que de cachorros.

2. cat people are weird.

Alexandre: Em dois meses tu pega um gato.

eu: Já tive um gato, já passei dessa fase.

eu: Mas o lance vai ser explicar o motivo, eu dei uma googlada rápida aqui e não tem uma matéria que explique. Só tem matérias que constatam.

Alexandre: Explique o quê?

eu: P Q GATOS?

eu: Então

eu: Tem essas duas coisas que eu falei:

1. mais gente tem gato

Alexandre: Aham

eu: 2. pessoas que tem gato são mais piradas com os gatos e filmam mais e fotografam mais

3. (essa eu li agora) gatos fazem mais coisa estranha porque são menos adestráveis e utilitários

Alexandre: e gato é legal DE VER

eu: cachorro faz

1. coisa util;

2. truques de adestração

Alexandre: Já sei o título, hein

eu: o titulo é o GATO SUBIU NO TECLADO P****A

(Sem o p***)

Alexandre: NÓS, GATOS