Daqui a pouco apareço na Campus Party para participar de um debate sobre confiabilidade das informações nas redes sociais e assunto fala tanto de Facebook quanto de WikiLeaks, de credibilidade e segurança de informação. O papo será mediado por Gil Giardelli, coordenador do Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), e contará com a presença de Demi Getschko, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do jornalista André Forastieri, da editora de mídias sociais do Terra Ana Brambilla, além deste que vos escreve. O debate começa às 11h15, nesta quarta. Apareçam!