O problema da obra aberta

Está sendo lançado no Brasil e no resto do mundo mais uma edição da série Guerra nas Estrelas – desta vez, no formato Blu-ray. E para não fugir a regra, lá vem George Lucas de novo fazer mais reparos em sua obra mais popular. Desde que surgiu a possibilidade de relançar o filme em diferentes formatos (primeiro no VHS, depois no DVD e assim por diante), o criador da saga de Darth Vader sempre acrescenta cenas, efeitos e personagens que não existiam nos filmes originais – quase sempre enfurecendo seus próprios fãs.

Na atual edição, Darth Vader fala um “nããããooooo!” antes de atacar o Imperador, que estava matando seu filho, Luke Skywalker (mostrando que o lord do mal também tem coração). Os ursinhos Ewoks agora piscam os olhos e Obi-Wan Kenobi faz um som bizarro para assustar alguns alienígenas (na versão original, ele apenas gritava). Não foram as piores mudanças feitas na saga, mas seguem o padrão de ruindade das anteriores.

Fica a dúvida: o autor pode mexer numa obra depois de finalizada? Qual deve ser considerada a versão “correta”? Quem determina isso, o autor, a crítica, o público? Mais dilemas criativos para a nossa rotina digital, que torna a obra aberta uma regra, não uma exceção.

Hercules & Love Affair em Sâo Paulo

Confirmado para tocar na última noite do Rock in Rio 2011 (que começa na próxima sexta-feira, 23), o grupo nova-iorquino Hercules & Love Affair confirmou mais uma apresentação no Brasil, tocando em São Paulo no dia 1º de outubro, na casa noturna Hot Hot. Liderado pelo produtor Andy Butler, que também discotecará na mesma noite, o grupo é um dos milhares de exemplos da transformação que a disco music impôs à música pop. Se antes dos anos 70 optar por uma carreira musical significava ter algum domínio técnico, a disco music permitiu que não-músicos entrassem em cena e mudassem por completo a paisagem artística do século atual. O grupo entrou para o radar pop mundial com o hit “Blind” e lançou, no início do ano, seu segundo disco, Blue Songs, mas em sua passagem pelo País vem sem o vocalista Anthony. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda, às 12h, através do site Ingresso Rápido.

