Todos estão apostando em hardware

Junho foi um mês intenso para o setor de tecnologia. O termômetro é o mesmo: o PC está no fim de seus dias e a internet móvel dará as cartas no futuro. Começou ainda em maio quando o jornal The New York Times noticiou que o Facebook estaria contratando ex-engenheiros da Apple para desenvolver seu próprio celular. Dias depois, o mesmo Facebook reformulava sua loja de aplicativos, rebatizada para App Center.

Depois começaram as novidades de peso. Dia 10, a Apple apresentou, em São Francisco, uma série de melhorias em seus recursos e aparelhos, integrando-os no melhor (e mais rígido) ecossistema digital que existe. Uma semana depois foi a vez da Microsoft, que começou a amarrar as pontas de seu próprio ambiente eletrônico – talvez o mais esparso entre os grandes – ao redor de um novo tablet, o Surface (que travou no meio da apresentação).

Agora é a vez do Google. Com seu tablet (o Nexus 7), ele bate de frente com o iPad e, principalmente, corre o risco de aniquilar o tablet da loja online Amazon, o Kindle Fire, já que a grande vantagem deste último era seu preço (a quase duzentos dólares, custava menos que a metade de um iPad).

Mas os anúncios do Google I/O, o evento para desenvolvedores que, em 2011 apresentou o primeiro Chromebook, não pararam só no tablet. Há algum tempo que o Google percebeu que não dá para ser soberano no mercado de tecnologia estando apenas online, sem ter aparelhos. E o flerte da empresa com o hardware começou há mais de dois anos, quando lançou celulares com sua marca em parceria com a HTC.

Eis que além de um tablet, eles também lançam uma central de mídia (o Nexus Q) e consolidam o protótipo de seu óculos de realidade aumentada (o Google Glass). Desde que apareceu, vimos o site lançar vários serviços online – alguns bem sucedidos (Gmail, Google Maps, Google Docs, Google Calendar), outros nem tanto (Google Buzz, Google Wave, Google Music). Acredito que este seja o começo de uma nova era: a de aparelhos Google -, e, como na era dos softwares, também deve ver uma série de produtos experimentais. Resta saber se o público vai gostar deles.