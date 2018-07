Com uma interface simples de usar e usando o enorme banco de dados – legal ou pirata – do YouTube, o TurnTubeList é um site que convida a discotecar usando vídeos em vez de discos.

É bem simples: basta escolher as músicas para adicionar a duas playlists – uma de cada lado da tela e apertar o play na hora em que você quiser que o primeiro vídeo comece. Sob as duas telas há uma alavanca que pode ser arrastada para a direita ou para a esquerda, aumentando e abaixando o volume conforme fica mais perto do play de um dos vídeos, como o crossfader em uma cabine de DJ. O mais legal é que dá para procurar músicas enquanto os vídeos estão tocando, sem interromper a festa.

É claro que não dá para segurar uma festa de verdade com o site (não dá para ouvir a música só no fone de ouvido, muitos vídeos que aparecem na busca já foram removidos por violarem termos de uso de direitos autorais, a qualidade do áudio é péssima na maioria dos casos), mas quando o chefe vai embora e fica menos gente no escritório até dá para arriscar deixar alguém no comando da trilha sonora do serão.