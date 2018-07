Estou saindo correndo para o estúdio da rádio, fazer minha participação no Rádio Blog desta sexta e contar as novidades do Link da segunda que vem, ao lado do Fabião e da Alê durante. O Rádio Blog vai ao ar toda semana pela Eldorado, das 17h até às 19h30, e dá para ouvir o programa no rádio (na frequência 92,9 da FM) e na internet (através do site Território Eldorado). Sintonize aí!