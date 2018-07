Eu sei, prometi voltar há mais de um mês, mas emendei minhas férias com uma viagem para a Nova Zelândia, pintou um feriado no meio do caminho, fora que mais da metade do meu trabalho aqui no Link não envolve só o que produzido diariamente. Deixei para esta segunda e eis meu blog de volta. Peço desculpas pela ausência temporária, mas vamos lá…