Este vídeo mostra como é o processo de fabricação da bola oficial da Copa de 2010, a infame Jabulani, feita pela Adidas. Aposto que alguém vai reclamar que são “fábricas como estas que desempregam os cidadãos honestos e de bem com seus robôs malignos”. A este, já me antecipo: melhor robô do que trabalho escravo, não?