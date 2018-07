“Cientistas da Corporação RAND criaram este modelo para ilustrar como um “computador pessoal” seria no ano de 2004. Contudo, a tecnologia necessária não será viável para a maioria das pessoas. Os cientistas também se adiantam a admitir que o computador irá requerer uma tecnologia que ainda não foi inventada para funcionar de fato, mas em 50 anos no futuro espera-se que o progresso científico solucione tais problemas. Com interface de teletipo e linguagem Fortran, este computador será fácil de ser usado”

A foto e o texto acima começaram a circular em 2004 como se fosse um trecho retirado de uma edição de 1954 da revista Popular Mechanics, mas como desvendou o insuperável Snopes, a imagem é uma colagem de um painel de submarino da marinha norte-americana com uma impressora matricial dos anos 70 e um velho aparelho de TV, mas ilustra bem o fato de que nenhuma projeção em relação ao futuro do computador – uma máquina que está entre nós há mais de meio século – cogitou o fato de que o aparelho seria de uso pessoal, tanto no nível profissional quanto doméstico. Ao contrário: as previsões sempre anteviam computadores gigantescos e onipresentes em toda infraestrutura mundial, mas sem interfaces disponíveis ao cidadão comum.