Talento para não mexer em time que está vencendo, ele tem

Uma das especulações em relação ao novo iPhone é que ele, a exemplo da terceira versão do iPad, seria apresentado sem a numeração que indicaria sua nova versão. Foi um dos poucos rumores sobre a sexta versão do smartphone da Apple que não se confirmaram. O iPhone 5 tem tudo o que já havia sido cogitado há semanas. Seguindo o padrão da empresa, o aparelho é basicamente o mesmo apresentado em 2007, só que com uma série de melhorias físicas e tecnológicas.

O novo CEO Tim Cook seguiu a fórmula de Steve Jobs e mexeu pouco no telefone mais popular do mundo. Não houve nenhuma reinvenção. Nenhuma mudança drástica. O iPhone continua uma evolução natural, sem maiores mistérios. E não há dúvidas de que vai ser um dos mais vendidos até o fim do ano.

O que nos leva ao próximo mês quando, teoricamente, a Apple deverá anunciar mais um novo produto. As especulações o chamam de iPad Mini, mas a empresa não comenta o assunto. Contudo, logo veremos chegar ao mercado um novo tablet, de dimensões mais próximas de um livro médio. Essa sim será a primeira novidade de fato da Apple desde a morte de Steve Jobs. Algo que contraria uma previsão do próprio Jobs sobre o formato dos tablets.

O tablet em tamanho reduzido provavelmente é um dos principais produtos de 2012. Foi assim que a Amazon diferenciou seu tablet Kindle Fire, principal rival do iPad nos EUA. O formato também é aposta da Samsung e do Google. Resta saber se a Apple vai engrossar esse time e consolidar a tendência. E isso também pode dar pistas do rumo da Apple num futuro próximo. É quando saberemos se Tim Cook tem talento para mudança e inovação. Para manter tudo nos conformes, parece que ele tem mesmo.

* Esta análise foi publicada na edição de hoje, 13 de setembro de 2011, do caderno Economia & Negócios, do Estadão.