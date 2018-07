O Google homenageia hoje o pai da ficção científica moderna em suas manjadas variações de logo, desta vez interativa. O escritor francês, autor de clássicos modernos como 20 Mil Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias nascia há 183 anos e a variação do logo do buscador celebra o clássico submarino Nautilus. Aos usuários de iPhone e iPad, basta mover o aparelho para alterar o nível da água no logotipo. Aos que estão num computador tradicional, há uma alavanca à direita que movimenta o “submarino” dentro da “água”. E daí que não é uma data redonda? Vai saber como é que as pessoas vão utilizar buscas online (ou se vai existir Google) em 2028…