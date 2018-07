Lembra quando o Google comemorou os 30 anos do Pacman disponibilizando o jogo em seu próprio logo da sua página de buscas? O blog Kotaku gostou da ideia e fez um concurso entre os seus leitores, para que eles fizessem variações do logo do gigante da internet a partir de jogos consagrados. Eis alguns vencedores:

Mas o mais incrível não é uma imagem, e sim um vídeo:

Que belezinha, hein. O jogo citado, para quem não conhece, é o excelente Echochrome, do PSP.

