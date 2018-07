As imagens acima foram recém-desenterradas do arquivo de alguém, transferidas do filme em 8 mm para o YouTube e mostram a primeira convenção de Jornada nas Estrelas que reuniu todo o elenco original da série no mítico ano de 1975. Star Trek Chicago ‘75 aconteceu no hotel Hilton daquela cidade durante os dias 22 e 24 de agosto e o vídeo acima, embora sem áudio, mostra a entrada dos atores William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, George Takei, Walter Koenig, entre outros, no palco da convenção. O clipe é narrado pelo fã Rich Portnoy, que esteve na convenção, e pôs o filme online no site Broadbarn. O evento reuniu 16 mil fãs do seriado – a primeira série cult, que inaugurou o conceito de ficção científica contemporâneo – e rendeu uma matéria na revista Time na época.