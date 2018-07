Conversei com o autodenominado mídia-futurista alemão Gerd Leonhard, que veio ao Brasil pela segunda e vez e publico a entrevista no fim de semana. Abaixo, um videozinho que fiz rapidamente com ele, em que falou um pouco sobre o assunto da palestra que dará nesta quarta, O Futuro da Comunicação e da Mídia Social, realizada pela agência NBS, para convidados, e do papel do Brasil nas mudanças do mundo digital. Para ler as legendas, é preciso apontar o mouse sobre o vídeo.