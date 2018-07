O novo jogo da Atlus (criadora do Demon’s Seed) não é apenas uma homenagem visual aos jogos 8-bit – ele pega uma série de conceitos abandonados daquele tempo e contrapõe com avanços narrativos reais nos jogos atuais. Assim, do mesmo jeito que você pode personalizar o protagonista como se ele fosse um personagem retrô em três dimensões, não existem diálogos, falas, legendas – mas por outro lado, existe a opção de salvar o jogo, feito impossível naqueles anos 80. O trailer dá a medida da dificuldade – e da nerdice – do jogo.