E o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato, deve ser o primeiro clássico brasileiro a ganhar versão para o iPad. No vídeo acima, as primeiras amostras de como deve funcionar o livro no tablet da Apple. E o ilustrador Rogério Coelho, que participou da adaptação, conta como foi o processo de transformar o Sítio do Picapau Amarelo em ambiente interativo, em seu blog. A dica é do Tiago Dória.