A pauta estava no ar desde o início de janeiro – e o lançamento do filme de James Cameron era só o gancho para falarmos do assunto. Pedro Dória havia acabado de conversar com o pesquisador Jeremy Bailenson e vinha empolgado me contar que os avanços tecnológicos apresentados no filme Avatar já estavam sendo desenvolvidos em laboratórios e que os estudos de Bailenson provavam que havia uma influência do avatar escolhido por alguém na personalidade offline daquela pessoa. Se o sujeito encarnasse alguém mais galã ou mais rabugento, por exemplo, num mundo virtual que visitasse com frequencia, estas características passavam a refletir em sua personalidade mesmo fora deste universo. E não importa a profundidade deste avatar – ele pode ser um personagem do Second Life, de videogame ou só uma fotinha num MSN ou no perfil do Orkut ou Facebook.

Como janeiro foi cheio de novidades (esqueceu? Teve Campus Party, CES e iPad), guardamos a pauta para o mês seguinte e sugeri a Pedro publicar sua coluna como uma entrevista, mudando o formato tradicional de artigo. Pedi para o Rafa ficar de olho em novidades que pudessem ter a ver com o tema e deixei marinar.

Com o mês de fevereiro, vieram as indicações ao Oscar e a pauta voltou mais uma vez à baila quando Avatar surgiu como grande favorito. E vinha um desafio: como a premiação aconteceria num domingo e o fuso horário inevitavelmente faria com que o jornal da segunda-feira não conseguisse trazer todas as informações sobre o Oscar (todo ano é assim, o resultado final sai no jornal quase dois dias depois), arrisquei uma capa sobre o tema “avatar” para usá-la na capa do caderno de segunda-feira. Ninguém traria tanto destaque para o filme (que, no nosso caso, era só o gancho da conversa) sem ter a confirmação se o filme de James Cameron ganhou ou perdeu em suas categorias. Mera pilha.

Mas, no meio do caminho, a Tati descobriu que uma série de iniciativas que usam a internet como forma de exercer seus direitos políticos estavam se juntando para formar uma frente única, e logo os representantes de sites como Urbanias, Cidade Democrática, Esfera, Adote um Vereador, Vote na Web e SAC SP estavam na sede do jornal, primeiro posando para as fotos da matéria no estúdio, e depois gravando um vídeo em que explicavam o que vinham fazendo. Esta semana, eles iriam para Curitiba oficializar a ação conjunta sob a hashtag #webcidadania.

Ficou pequeno pro Avatar. Derrubamos a ideia do filme de James Cameron na capa e fomos com a política do faça você mesmo em nossa primeira página – não que isso fizesse com que o tema “avatar” saísse da edição, e Rafa juntou-se ao Fred para falar em como a forma como escolhemos para nos representar virtualmente influencia inclusive nossa vida offline.

E hoje ficamos sabendo que não foi só a gente que deixou o Avatar em segundo plano – o próprio Oscar também.

Resta-me apenas repetir o coro que começou no Twitter brasileiro mas ecoou nos trending topics do mundo: #chupajamescameron