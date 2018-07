É uma piada de primeiro de abril, mas ainda vale ser contada. Na quinta passada, o site Techcrunch publicou o seguinte texto:

O New York Times começará a publicar diariamente no iPad, oferecendo aos leitores do mundo todo acesso imediato à maior parte do conteúdo diário do jornal. O New York Times on the iPad, como a publicação eletrônica é conhecida, contém a maior parte das notícias e matérias na edição impressa do diário, classificados, reportagens que não aparecem na versão em papel, incluindo uma versão interativa das palavras cruzadas. O iPad App (endereço: http:/www.nytimes.com) é parte de uma estratégia para ampliar a leitura do Times e criar oportunidades para a empresa na indústria de mídia eletrônica, disse Martin Niseholtz, presidente da New York Times Electronic Media Company.

A matéria continuava (em inglês) e, aparentemente, tudo certo. Não havia notícia falsa. Afinal, o New York Times era mesmo o único jornal a estar no iPad mesmo antes do lançamento do aparelho. O que talvez fosse de se estranhar (além da insistência nas palavras cruzadas interativas) é o tom sisudo e polido demais, quase como se o texto tivesse sido escrito em uma outra época.

E foi!

Na verdade a grande piada da matéria era essa: o Techcrunch apresentou o aplicativo do New York Times para o iPad parodiando o mesmo texto que o jornal usou para apresentar seu site, em 1996. O início daquele texto era assim:

O New York Times começará a publicar diariamente na World Wide Web a partir de hoje, oferecendo aos leitores do mundo todo acesso imediato à maior parte do conteúdo diário do jornal. O New York Times on the Web, como a publicação eletrônica é conhecida, contém a maior parte das notícias e matérias na edição impressa do diário, classificados, reportagens que não aparecem na versão em papel, incluindo uma versão interativa das palavras cruzadas. O jornal eletrônico (endereço: http:/www.nytimes.com) é parte de uma estratégia para ampliar a leitura do Times e criar oportunidades para a empresa na indústria de mídia eletrônica, disse Martin Niseholtz, presidente da New York Times Electronic Media Company.

O texto continua (em inglês) no site do jornal. Há uma série de pequenos detalhes que o tornam humorístico, mas é o tom alheio à realidade digital da época que causa mais graça. O fato do mesmo Niseholtz estar à frente da estratégia online do jornal até hoje é só uma cereja.

Mas a piada incomodou o New York Times, que pediu que o Techcrunch que retirasse o texto do ar. Educadamente, eles recusaram o pedido.