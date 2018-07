Dois calhamaços de números sobre a internet começaram a circular online esta semana. O primeiro é o vídeo abaixo, The State of the Internet, compilado e desenhado pelo designer norte-americano Jesse Thomas.

O outro é a enorme tabela Google Facts and Figures, proposta pelo site Pingdom, que dá uma bela geral no tamanho do maior nome da internet em 2010.

Apesar de ambos serem feitos em inglês, dá para ter uma boa ideia das proporções apresentadas.