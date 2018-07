Meu blog também vai servir para contar um pouco da história da edição do Link que está nas bancas. Toda segunda-feira, dou uma geral em como foi o fechamento do Link da semana – até para que você saiba que a versão impressa conta com um cuidado próprio para o papel, que perde-se, inevitavelmente, no online.

A capa desta semana começou quando Tatiana de Mello Dias descobriu a história de Tenzin, logo que o Google anunciou que poderia sair da China, caso o governo chinês continuasse o espionando. Tati descobriu que Tenzin, ativista pró-Tibete morando nos EUA, foi uma das pessoas que teve seu email invadido pelo governo da China e Tati conta sua história em duas das matérias da capa desta edição.

Ao mesmo tempo em que Tati aproveitava a história de Tenzin para explicar o problema do Google na China, acionamos a correspondente Claudia Trevisan para investigar a internet naquele país. Ela descobriu que a China não só tem a maior quantidade de pessoas online no mundo como a maior empresa de internet do país é a terceira do planeta, atrás apenas de Google e Microsoft.

Quando começamos a desenhar o caderno, caímos em duas personagens – Tenzin e a chinesa Shang, adolescente entrevistada por Claudia. Cada uma delas segurava uma das matérias principais e resolvemos enfatizá-las na edição. É aí que entrou a tropa da diagramação: Adriano Araújo, de volta às páginas do Link depois de um tempo de molho, Thiago Jardim e Jairo Rodrigues aproveitaram o tema da edição para viajar visualmente à China – e, com o cuidado de não cair em clichês visuais sobre o milenarismo daquela cultura ou no propagandismo dos anos Mao. O resultado é este abaixo.





Para a capa, pensamos em chamar as duas personagens em uma mesma montagem, que ficou a cargo do Jairo. Ele buscava referências em cartazes de filmes, até que, depois que a Tati nos lembrou que o Ano Novo chinês começa no domingo, a editora-assistente do Link, Heloísa Lupinacci, encontrou esta foto abaixo na Agência Reuters.

Ela foi a base para a capa desta edição. Veja se não ficou demais:

Além disso, o Link de hoje ainda traz uma entrevista com o diretor do filme Lionshare, um filme sobre torrents e que vem fazendo sucesso (e ganhando dinheiro) via torrents, feita pelo Filipe Serrano; uma matéria sobre a reação da Amazon ao Kindle, feita pelo Rafael Cabral; e um perfil do rapper Emicida, que usa a internet para divulgar seu trabalho, feito pela Ana Freitas.