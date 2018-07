Na edição desta segunda, o Filipe escreve sobre o artigo publicado pela Wired, que diz que, com o exagero costumeiro da revista desde que editada por Chris Anderson, a web chegou ao fim graças a outros tipos de uso da internet (torrent, aplicativos) que não utilizem programas de navegação online (aproveitamos a matéria inclusive para fazer o nosso mea-culpa sobre as coisas que já matamos aqui no Link). Mas a capa da Wired é visualmente bem parecida com a capa de outra revista deste mês, a da Scientific American, que também trata sobre fim, no caso, do mundo:

E atesta:

“O desejo de tratar eventos terríveis como o prenúncio do fim da civilização tem sias origens em outro traço humano: a vaidade. Todos nós acreditamos que vivemos em temos excepcionais, talvez até mesmo um momento crítico na história das espécies. A tecnologia parece ter nos dado poder sobre o átomo, nossos genes, nosso planeta – com consequências terríveis. Esta atitude origina-se em nosso desejo de nos estabelecermos como o centro do universo”