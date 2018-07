O site What Happened in My Birthday Year parte de um princípio simples: você preenche o ano em que você nasceu e ele monta toda uma historinha sobre como era no tempo em que você nasceu. Na minha opção, quando eu escolhi o grande 1975, ele não só me contou que o grande sucesso de bilheteria no cinema na época era o Tubarão de Steven Spielberg, como me lembrou que, naquele tempo, não havia torrent, DVDs ou locadoras, o que fazia com que os espectadores visitassem o cinema várias vezes caso quisessem rever os filmes. O único porém do site é que ele é em inglês – mas vale a visita, mesmo assim.