O blog Den of Geek fez uma lista com os acertos que o filme De Volta para o Futuro fez em relação às projeções tecnológicas que arriscou prever no 2015 de Marty McFly.

E apesar de ainda estarmos a alguns bons anos de distância do skate sem rodas e do motor que recicla lixo para gerar energia, o blog aponta os pontos em que a trilogia de Robert Zemeckis conseguiu acertar em cheio – ou quase – previsões que já estão em nossas rotinas cinco anos antes do futuro alternativo do filme, como TVs imensas, videofone, cinema 3D e nostalgia oitentista (acima).

A lista completa e comentada, em inglês, pode ser lida no próprio blog.