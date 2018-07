Onde a Kodak errou

Antes mesmo de as grandes gravadoras darem o tiro no próprio pé que resultou na sua constante perda de importância no novo século digital (ao processarem os próprios clientes, que descobriram, entre 1999 e 2000, que podiam baixar música de graça com um software chamado Napster), um outro gigante já havia dito não ao digital. Mas só agora, décadas depois, sente o duro golpe de ter se negado a seguir a tendência. O baque sentido pela Kodak é triplamente mais dolorido, por diferentes motivos.

O primeiro, e talvez mais triste, é o fato de a empresa ter sido uma das primeiras a lidar com a realidade digital, quando criou a primeira câmera digital, nos anos 1970 (ou seja, bem antes da chegada do computador pessoal e da internet doméstica). A Kodak – fundada há mais de cem anos – já havia sido pioneira ao criar a câmera portátil, sua grande invenção. Conseguiu levá-la para o topo do mercado, atingido durante a década de 1980.

Dá até para dar um desconto para os executivos que arquivaram a câmera digital comercial nos anos 70, pois a realidade eletrônica estava longe da rotina da maioria das pessoas no mundo. E até livrar a cara da empresa nos anos 80, quando viveu sua melhor fase e não iria lançar um produto que talvez (embora muito pouco provavelmente) canibalizasse o setor em que a Kodak era líder.

Mas, com os anos 90, veio a web e, aos poucos, o computador deixava de ser um luxo para poucos geeks e virava um objeto cada vez mais presente nas casas das pessoas. O CD – digital – também havia destronado o vinil e a fita cassete. Era a hora de a empresa dar sua segunda grande contribuição ao mundo, revelando a câmera que não precisa de filme.

Mas como vender rolos de filme também fazia parte do negócio da empresa, ela preferiu engavetar a novidade para continuar vendendo câmeras analógicas e os hoje ancestrais tubos com filme. E, ao fazer isso (como as gravadoras deixaram a Apple dominar o negócio da música digital no início do século), perdeu o bonde da história. Coube a uma empresa de telefones celulares – a Nokia – popularizar a câmera digital como um acessório crucial para qualquer telefone portátil hoje em dia. E, assim, o objeto câmera perdeu espaço para o celular, que se tornou a máquina fotográfica de todos por um motivo quase fútil: ele está sempre à mão.

* Esta análise foi publicada na edição de hoje, 20 de janeiro de 2012, do caderno Economia & Negócios, do Estadão.