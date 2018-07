Minha participação no Rádio Blog é sexta-feira, mas como o Fabião tem um casamento amanhã, ele me chamou para adiantar as novidades do Link de segunda no programa de hoje. Como não fui na sexta passada, dou apenas uma dica do que teremos segunda que vem e falamos sobre o assunto que falamos na segunda passada. O Rádio Blog é apresentado pelo Fabião e pela Alê de segunda à sexta, das 17h até às 19h30, na Eldorado (92,9 da FM), que pode ser sintonizada no site Território Eldorado).