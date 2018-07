A pauta já estava quicando. Afinal, não é novidade para a maioria das pessoas online a popularidade dos games feitos para serem jogados em redes sociais, um trabalho de massificação dos jogos eletrônicos que continua a desnerdização do videogame, iniciada pela Nintendo com o Wii, e continuada pela Apple, com seus games para iPod e iPhone. E com hits tão presentes na vida digital de qualquer um (pense na quantidade de convites para o Mafia Wars e Restaurant City que você já deve ter recebido via Facebook), optamos pelo tema rural para ser o gancho da edição desta segunda-feira, afinal, FarmVille (no Facebook) e Colheita (no Orkut) são os jogos de maior sucesso nas redes sociais.

Foi o início de uma semana de brainstorm em cima de clichês de agricultura e pecuária, referências que iam de Pena Branca & Xavantinho ao Chico Bento, passando pelo reality show A Fazenda e pelo suplemento Agrícola – que logo entrou na dança ao colocarmos a editora Tânia Rabello para comparar a fazenda virtual das reais.

Até que a editora Heloísa Lupinacci, minha parceira nas rédeas do Link, sugeriu o American Gothic, o famoso quadro do pintor norte-americano Grant Wood, um dos quadros mais emblemáticos dos EUA. A imagem pode não ser fácil de lembrar pelo nome, mas a imagem de um casal posando em frente a uma casa de fazenda gótica é uma imagem recorrente.

A ideia seria recriar o American Gothic com um casal de personagens da matéria. Sobrou para Santarosa Barreto e Fernando Bueno, a dupla de estudantes que topou posar de American Gothic para a capa do Link. Sugeri que usássemos legumes para ilustrar o tamanho das redes sociais na matéria e o Jairo Rodrigues, diagramador responsável pelo Link, pirou na idéia: “Imagina o cara abrindo o Link e achando que está lendo o Agrícola”, divertia-se. Incumbida de trazer a dupla para fotografá-la no estúdio aqui do Limão, Helô passou no sacolão perto de sua casa e comprou os belos exemplares vegetais que ilustram a edição desta segunda – os mesmos que Santarosa e Bueno seguraram na foto, feita pelo fotógrafo Felipe Rau.

Depois da foto, coube a Jairo coordenar a execução da capa – para isso ele pediu que o ilustrador Alex Sousa recriasse a casa da pintura original em pixel art. O título foi sugestão do Américo e, juntando tudo, o resultado ficou assim:

É como eu sempre digo: dá trabalho, mas, no final, sempre fica legal.