Uma ideia simples e uma execução genial: os caras do site Newgrounds fazem joguinhos em flash que não precisam instalação nem ser baixados e misturaram dois dos maiores clássicos da história do videogame. Tuper Tario Tros. faz com que o jogador volte ao histórico primeiro jogo do encanador da Nintendo só que com fases mudadas que exigem que suas plataformas sejam montadas. Como? Logo no início da primeira fase o monstrinho Latiku aparece em sua nuvem, só que em vez de jogar bombas ou porcos espinhos, atira peças do jogo russo Tetris. Assim, você joga tanto Mario quanto Tetris ao mesmo tempo, controlando os games com o teclado. Ao apertar a barra de espaço, você muda o jogo para o Tetris e empilha tijolos para o Mario conseguir passar as fases. Apertando a barra de espaço mais uma vez, volta-se ao Mario – e o segredo é fazer com que ele acompanhe o movimento da tela, que não para nunca. Horas de diversão garantida.

Jogue Tuper Tario Tros. aqui.